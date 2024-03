UEFA Women' s Champions League | su DAZN commento in italiano e Fan Zone

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con le gare di ritorno dei quarti di finale, entra sempre più nel vivo la's, disponibile suanche in modalitá gratuita. E per avvicinare ancora di più il pubblico di tifose e tifosi in Italia alla massima competizione calcistica per club, a partire dal match delle 21.00, le partite saranno commentate anche in.Il 27 marzo alle 18:45, le otto volte campionesse d’Europa del Lione sfideranno il Benfica, rivelazione stagionale, mentre nella cornice dello Stamford Bridge, alle 21.00, il Chelsea scenderà in campo contro l’Ajax: le Blues dovranno blindare il passaggio di turno per assicurarsi la semifinale per il secondo anno consecutivo. Il match si avvarrà delindi Calabresi. Il 28 marzo, alle ...

