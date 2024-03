Truppe Nato in Ucraina | Meloni contro Macron | ‘Non condivido le sue parole Si deve essere muscolari nei fatti | non negli atteggiamenti’

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Giorgiasi allinea ae Stati Uniti e in un’intervista a Fuori dal Coro critica la scelta del presidente francese Emmanueldi mettere pubblicamente sul tavolo l’opzione delleeuropee in. Una scelta che ha contribuito esclusivamente ad alzare la tensione, sostiene la presidente del Consiglio, mentre “sineie nonatteggiamenti”. Così, mentre il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, chiariva che “gli Usa non manderannoin”, la premier dichiarava: “Non ho condiviso ledi, l’ho detto anche a lui. Non lee sono ...

