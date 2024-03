Torino, partorisce e poche ore dopo discute una tesi di laurea in architettura da 110 e lode - È l'incredibile storia che ha visto protagonista la 33enne torinese Antonella Capizzi che, alle 3.21 di ieri, 26 marzo, ha partorito la piccola Gaia ... Politecnico di Torino, Università di Torino, ...fanpage

Torino, partorisce un mese prima, costretta a laurearsi via web dall'ospedale. «Alle tre nasceva Gaia e alle 11 discutevo la tesi» - La storia finita bene diAntonella Capizzi:«Per puro scrupolo sono andata in ospedale prima di partire per Genova, dove avrei dovuto discutere la tesi. Lì mi hanno detto che era necessarioindurmi il pa ...torino.corriere

partorisce nella notte e la mattina si laurea con 110 e lode: l'incredibile doppia gioia di una neo-mamma torinese - Una storia dal doppio lieto fine arriva dal Sant'Anna di Torino. La racconta a TorinoToday, Antonella Capizzi, neo-mamma di una bambina di nome Gaia, che da giovedì 21 marzo si trovava ricoverata all' ...torinotoday