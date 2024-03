Tennis | via alle pre-qualificazioni del Bnl d’Italia Open al Match Ball Bonadio è il favorito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La pioggia non ferma il torneodi preBnl2024 (montepremi 25.610 euro). La manifestazione è valida come 46’ edizione dei Campionati Toscani Assoluti e si sta svolgendo alFirenze con il supporto di Assi Firenze e Vverde. Conclusione con le finali sabato 30 marzo. Verranno assegnati anche i titoli regionali e andranno a conclusione le varie categorie, sia al maschile che al femminile. Inoltre verranno assegnaticoppie vincitrici del doppio i pass per il torneo che si svolgerà a Roma e i titoli toscani. L’ingresso al pubblico è libero. Ieri sono entrati in campo i big. Daniele Capecchi, beniamino di casa, ha superato nel primo turno 6-4 6-2 Federico Lucini (2.3), mentre Lorenzo Sciahbasi 2.2 esce sconfitto dopo una ...