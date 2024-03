Superbonus | ora si cambia | tutte le ultime novità

(Di mercoledì 27 marzo 2024), ora si: tutto quello che serve sapere, imenti e molto altro in merito alla riunione effettuata nella serata di ieri Importantiarrivano direttamente dal mondo del. A decidere il tutto ci ha pensato l’ultimo Consiglio dei Ministri che, nella serata di ieri, ha approvato un decreto che tende ad eliminare tutti i tipi di sconti in fattura e cessione del credito. Il tutto è stato fortemente voluto dall’attuale ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Da precisare che il programma non era affatto all’ordine de giorno, ma è stato presentato a “sorpresa” durante la riunione a Palazzo Chigi. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (Ansa Foto) Cityrumors.itIl Governo targato Meloni ha dato il suo definitivo “via libera” per l’approvazione di un decreto ...

