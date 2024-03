Stosa Virtus attesa al ‘PalaRavizza’ di Pavia Braccagni | E’ dura ma dobbiamo sbloccarci

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ladel nuovo corso di Francescoed Edoardo Ceccarelli è pronta a tornare in campo a soli 4 giorni dalla pesante sconfitta subita a Saronno e dopo lo scossone societario che ha portato all’ esonero nella giornata di lunedì di coach Maurizio Lasi. Alle 21 di questa sera (diretta del match sulla pagina Facebook ufficiale della) la compagine rossoblu è di scena al PalaRavizza diper affrontare la Riso Scotti nel primo turno del girone di ritorno del play in gold. Si tratta di uno scontro diretto molto importante per entrambe le squadre che si trovano in una situazione piuttosto simile, sia di classifica che di umore., che sembrava la favorita numero 1 per la promozione in B nazionale, sta affrontando un momento difficile e dopo la sconfitta patita dieci giorni fa a San ...

Primo match di play in Gold per la Stosa Virtus Siena che, questa sera alla 18, ospita al PalaCorsoni la Riso Scotti Pavia. Subito un match importante per la squadra di coach Lasi che attende una ... (sport.quotidiano)

Scossone in Piazzetta Don Perucatti. La doppia sconfitta consecutiva contro Casale Monferrato e Saronno, in due gare fondamentali per il raggiungimento dei playoff, costa la panchina della Stosa a ... (sport.quotidiano)

Play-in di B: la Virtus in campo a Pavia - SIENA. Giro di boa per la Virtus che domani (27 marzo)scenderà in campo a Pavia per il turno infrasettimanale dei Play-In di B Interregionale. I rossoblu ...ilcittadinoonline

Giovanili Virtus: en plein di vittorie nel fine settimana - SIENA. Settimana super per il settore giovanile rossoblu che fa en plein di vittorie! Tutte le formazioni giovanili della Virtus scese in campo, maschili Gli Under 19 Eccellenza si sono imposti in cas ...ilcittadinoonline

