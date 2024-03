Ripley | lo showrunner parla dell' adattamento | Non si legge un romanzo in due ore

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In occasione di una prima proiezionea serie Netflix con Andrew Scott, il creatore Steve Zaillian ha spiegato come ha adattato ildel 1955 di Patricia Highsmith in otto episodi. Quando si è trattato di raccontare la sua versionea storia, lodiSteve Zaillian aveva una chiara stella polare: guardare al testo. Nonostante l'onnipresenzacinematografico di Anthony Minghella del 1999, Zaillian si è ispirato principalmente aldi Patricia Highsmith del 1955 ,Il talento di Mr., per creare gli otto episodia serie. "Non siunin due ore", ha detto Zaillian in occasione di una prima proiezione ...

ATX TV Festival 2024 Lineup: ‘Industry’ Season 3 Premiere, ‘Girls5Eva’ Karaoke, and Julio Torres’ ‘Fantasmas’ Debut - The festival will celebrate a "Suits" cast reunion in addition to panel discussions with the Duplass Brothers Productions executives.ca.style.yahoo

‘Ripley’ showrunner on Going Back to the Book for Netflix Series: ‘You Don’t Read a Novel in Two Hours’ - At an early screening for the Netflix series starring Andrew Scott, creator Steve Zaillian expounded on adapting Patricia Highsmith's 1955 novel into eight episodes.indiewire

What to stream in April 2024: ‘Fallout,’ ‘Ripley,’ ‘Under the Bridge’ - Here's what's coming to Netflix, Hulu, Disney+, Max, Prime Video, Peacock, Paramount+ and other streaming services in April.seattletimes