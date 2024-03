Questa foto della bandiera a mezz’asta su Buckingham Palace è vecchia di due anni

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il 18 marzo 2024 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un post diffuso su X contenente ladi unadel Regno Unito asul tetto di un palazzo e la scritta «Ladisembra essere abbassata a metà asta». Secondo il post in questione questo significherebbe che la famiglia reale sarebbe in lutto. Il riferimento è alle teorie cospirazioniste sulla salute dei reali britci nate in seguito alla notizia del cancro diagnosticato a Re Carlo III e alla lunga scomparsa dalla scene pubbliche di Kate Middleton, principessa del Galles e moglie del principe William, dopo un’intervento chirurgico a gennaio 2024. Il 22 marzo 2024 Kate Middleton ha comunicato di avere un cancro. Il contenuto oggetto di analisi è ...