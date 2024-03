Operatore tecnico esperto al Comune di Recco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ildiha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di ’’ nell’area degli operatori esperti, da destinare al settore ambiente e verde pubblico. Data scadenza bando: 11 aprile. Oltre ai requisiti necessari per l’accesso al pubblico impiego, bisogna avere diploma di scuola superiore, esperienza lavorativa di almeno due anni inerente le mansioni del posto messo a concorso, patente di guida B. Prevista una prova teorico pratica per dimostrare l’utilizzo degli strumenti di manutenzione del verde pubblico e le conoscenze su potature, impianti irrigui e altro. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso solo in modalità telematica sul Portale del reclutamento "inPA", disponibile ...