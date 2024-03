Oltre il Pil | il nuovo indice di Felicità interna lorda

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Come ogni anno, è uscito il World Happiness Report delle Nazioni Unite, la classifica dei paesi più felici al mondo. Come ogni anno, ai primi posti ci sono i paesi scandinavi: la Finlandia è il paese più felice al mondo, nonostante il mondo. L’Italia è solo al 41esimo posto, otto posizioni più in basso dell’anno scorso – i grandi traguardi del governo Meloni. Meglio di noi persino il Kosovo, teatro di una guerra recente e che sta vivendo una nuova escalation di tensione con la Serbia, e Taiwan, che rischia di essere invasa dalla Cina; eppure, persino kosovari e taiwanesi sono più felici di noi italiani. Vediamo il bicchiere mezzo pieno: di antidepressivi. La notizia che siamo infelici ha fatto il giro del paese, con il risultato che ci ha intristiti ulteriormente e ora siamo scesi al 48esimo posto in classifica. Sul perché si misuri la, lo sappiamo, c’entra ...