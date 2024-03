«Non sono stato io» | ma la perizia dice che fu Emanuele Pozzolo a sparare a Capodanno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 27 marzo 2024) «Nonio». Dal primo gennaio fino a pochi giorni fa il deputato di Fratelli d’Italiaha ripetuto in tutte le interviste che non aveva premuto lui il grilletto della North American Arms LR22 che nella notte diha ferito Luca Campana a Rosazza in provincia di Biella. Oggi labalistica di Raffaella Sorropago lo smentisce. A tenere in mano il revolver piccolo come un accendino con il tamburo aperto e pronto aproprio lui. Mentre le indagini successive della procuratrice Teresa Angela Camelio hanno appurato che il caposcorta Pablito Morello era lì mentre Andrea Delmastro non si trovava nella stanza della Pro Loco addobbata per il Veglione. Il risultato combacia con il test dello Stub, che aveva ...