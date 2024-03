Missione disperata La Fermana appesa a un filo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo la disfatta di Arezzo, laprova a ripartire subito con l’ultima sfida prima di Pasqua. Al Recchioni arriva il Rimini, fischio d’inizio in programma per giovedì 28 alle ore 20:45. Senza una vittoria, potrebbe arrivare l’ufficialità aritmetica per cui lanon può più salvarsi direttamente. Tolti i calcoli, senza i tre punti i gialloblù sarebbero spacciati. Per i ragazzi di mister Mosconi, è in programma per il primo pomeriggio di domani la rifinitura al Recchioni. I romagnoli arrivano alla partita contro laanche più riposati. Infatti, la loro gara della scorsa giornata contro l’Olbia è stata rinviata causa impegni internazionali di alcuni giocatori dei sardi con la nazionale di San Marino. Dopo un inizio di stagione difficile, la squadra di Troise ha ingranato e ora può tranquillamente puntare alla zona ...