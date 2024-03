“Mi stai sul c***” Uomini e Donne | da Ernesto insulti a Marcello | Gianni Sperti prende posizione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024)senza pace, al centro delle polemiche stavolta c’è: il cavaliere ha avuto un duro confronto concontro il quale si è schierato anche. Il cammino diin questa edizione del programma è stato piuttosto altalenante, entrato per corteggiare Ida Platano aveva poi lasciato lo studio deluso dai suoi comportamenti. Nel dettaglio aveva così giustificato l’addio nel corso di un’intervista a Lorenzo Pugnaloni. >> “Avete sentito cosa ha detto?”. Grande Fratello, due giorni dopo la finale Varrese entra a bomba: “Colpito e affondato” “A livello umano mi aspettavo che lei mi desse un abbraccio o che comunque venisse da me. Come ho già detto stavo vivendo un lutto per me importante. Al di là di questo le auguro il ...