Master in polonia Track & Field» | 7 medaglie agli Europei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Importante trasferta "lampo" per la "Grosseto ina Torun per i campionati. In viaggio solo il settore marcia impegnato nella 5 km su strada. La società grossetana torna a casa con sette, tre d’argento e quattro di bronzo. Due leindividuali: bronzo per la campionessa d’Europa 2023 Sandra Franceschini (F50), vicina al personale in una competizione di alto livello. Addirittura argento nella categoria F45 per Alessandra Canuti, nazionale junior nel 1998. Per lei doppio podio grazie alle compagne di allenamento Rosaria Olivieri ed Anna Bencivenga che saggiamente rinunciano alla gara individuale F55 scendendo di categoria per la squadra italiana conquistando tre ...