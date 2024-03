Luciano Canfora a processo per diffamazione di Giorgia Meloni Cgil e Anpi | “Attacco alla libertà di pensiero”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Una trentina di associazioni, comprese la, l’e l’Arci, e 250 cittadini hanno firmato un appello in solidarietà con, che il 16 aprile andrà aperdella presidente del Consiglio,. Durante un incontro in un liceo di Bari sulla guerra in Ucraina, tenuto nell’aprile del 2022, il filologo aveva definito l’allora leader di Fratelli d’Italia “neonazista nell’animo”. Da queste affermazioni ne era nata una querela, da cui la richiesta della procura del capoluogo pugliese della citazione diretta in giudizio dello storico 81enne. “Desideriamo manifestare la nostra piena solidarietà con”, si legge nell’appello firmato, tra gli altri, da sei comitati ...