Lerici ko presenta ricorso | Troppi episodi dubbi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con il fiato sospeso, in attesa del verdetto del giudice sportivo. IlSport stecca la quarta di ritorno e cede alla ‘bestia nera’ San Giorgio Wp Genova alla ’Lago Figoi’, dove viene battuto per 8 reti a 7 dai padroni di casa. Un risultato, dopo la vittoria di misura dell’andata, ancora in forse: la società del presidente Sammartano ha annunciato, infatti, di aver fattoper alcuninell’ultimo tempo. "La giuria non ha fermato il tempo nel finale – spiega coach Andrea Sellaroli - nella nostra ultima possibilità di pareggio, l’arbitro ha segnalato prima un fallo a favore al nostro attaccante, poi ha segnalato l’opposto consentendo la controfuga con gol del difensore del San Giorgio, bloccando una buona opportunità in attacco per segnalare un time out che io non avevo assolutamente chiamato. ...