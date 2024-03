La sezione arbitri in silenzio | una giornata a sostenere il ragazzo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Glinon parlano, e questa sicuramente non è una novità: ieri abbiamo provato più volte a contattare il presidente dellaAia di Città di Castello, Gabriele Magrini (nella foto), che però si è limitato a dire che "avrebbe richiamato". Insomma, si ipotizza che i vertici dellatifernate – colpiti da questa aggressione confermata dalle immagini – abbiano comunque trascorso la, anche dal punto di vista morale, il loro, Matteo De Santis, "vittima" di un momento sicuramente non semplice. Chi lo ha visto dopo la fine della partita ha notato chiaramente nel suo volto la paura e anche l’incredulità di essere finito al centro, pure lui, di una situazione davvero incresciosa.

Rientrati in Italia gli otto giovani arbitri che hanno preso parte all'Erasmus Arbitrale svolto a Malaga - "I nostri arbitri vengono apprezzati e conseguentemente designati per dirigere le finalissime dei tornei - ha commentato Antonio Zappi, delegato del Comitato Nazionale all’Erasmus Arbitrale - questo p ...aia-figc

Sozza, l'arbitro di Serie A torna «dilettante»: in campo dopo l'infortunio per una partita di Under 16 a Bovisio Masciago - Fischietto internazionale della sezione di Seregno, 36 anni, sta recuperando da un problema fisico. Domenica scorsa ha diretto una sfida in Brianza tra Bovisio e Leon. Stupore tra i giovani calciatori ...milano.corriere

Juve Stabia-Messina, al “Menti” arbitrerà Mattia Caldera di Como - Sono stati designati gli arbitri per le gare della 34^ giornata di Serie C. Juve Stabia-Messina, in programma sabato 30 marzo allo stadio "Menti", con inizio alle ore 16.15, sarà diretta da Mattia Cal ...messinasportiva