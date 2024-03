La minaccia dell’information disorder

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nelle ultime settimane numerose testate giornalistiche hanno evidenziato come certi tipi di disinformazione siano in aumento. In particolare la disinformazione legata alla sicurezza internazionale, spesso descritta come unaibrida. Siccome ci riteniamo osservatori speciali della problematica information, abbiamo pensato potesse essere cosa sensata riportarvi quanto circola e quanto abbiamo potuto osservare anche noi, visto che a quanto pare pochissimi in Italia sono interessati a portare la tematica all’attenzione dell’opinione pubblica. I contenuti da rilanciare Un ricercatore dell’Università di Barcellona, Matteo Pugliese, che si occupa di questi temi, ha spiegato in un’intervista a Repubblica come la disinformazione abbia raggiunto un nuovo livello di sofisticazione. Racconta Pugliese: L’offensiva è diventata multivettoriale. Opera ...