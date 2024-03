La curiosità Portieri under 23 Caprile Re d’Europa per gol evitati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Grande protagonista nell’ultima sfida contro il Bologna, dove si è esibito in una lunga serie di parate che hanno tenuto il risultato sullo 0-0 fino al 94’, Elia(nella foto) è ormai non solo un punto fermo dell’Empoli, ma sta anche dimostrando perché il Napoli la scorsa estate abbia deciso di investire su di lui. L’estremo difensore ex Bari, secondo una statistica elaborata da Wyscout (piattaforma online made in Italy di scouting e non solo) è infatti il miglior portiere23per gol, fra i numeri uno dei principali cinque campionati europei che abbiano disputato almeno mille minuti in stagione.precede il danese Filip Jørgensen del Villareal, il georgiano Giorgi Mamardashvili del Valencia (entrambi impegnati quindi nella Liga spagnola), il francese del LIlle (Ligue ...