Kate Middleton | i retroscena del video e i nuovi complotti Il messaggio inaspettato della ribelle Sarah Ferguson

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ildiha riscontrato solo commenti positivi. La principessa da sola ha deciso di rivelare la malattia al suo popolo e al mondo intero e lo ha voluto fare proprio con le sue parole. Ogni parola è uscita dal suo cuore, "ha scritto ogni parola da sola", ha confermato a People una fonte di Kensington Palace. Secondo una fonte reale, il principe William è "estremamente orgoglioso di sua moglie per il coraggio e la forza che ha dimostrato non solo questa settimana, ma dopo l'intervento chirurgico di gennaio". L'insider ha aggiunto che William, 41 anni, è protettivo nei confrontisua famiglia, sottolineando che "ora più che mai è concentrato nel garantire a sua moglie la privacy di cui ha bisogno per riprendersi completamente e che i suoi figli siano protetti dal comprensibile interesse per le notizie che sono state ...