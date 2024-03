(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il video dello scorso 22 marzo, in cui la principessa del Galles ha rivelato di avere un tumore, è stato definito da molti giornali «scioccante». Ma cosa c’è di scioccante nell’ammettere di soffrire di un male che colpisce milioni di abitanti? Forse, il problema è il nostro rapporto con la malattia (e con la morte)

Contro Kate Middleton , prima del video in cui ha rivelato di avere un tumore, erano piovute le feroci battute di Stephen Colbert, conduttore del celebre Late Show su Cbs. Battute che avevano ... (liberoquotidiano)

Il proliferare di Fake news e teorie del complotto sulla salute della principessa Kate , che ha di recente annunciato in un video di avere un tumore, è stato alimentato da un gruppo legato a campagne ... (fanpage)

Kate Middleton e William non saranno presenti alla messa di Pasqua. Il Palazzo smentisce la presenza dei Principi del Galles e dei loro figlia alla funzione religiosa cui invece parteciperà Carlo, ... (dilei)

Kate Middleton e la sua battaglia contro il cancro - Kate Middleton, la principessa del Galles, ha recentemente annunciato di essere malata. Nonostante l'atmosfera primaverile, i colori vivaci e l'ambientazione rassicurante del video in cui ha comunicat ...informazione

Kate Middleton ci riporta, umilmente, con i piedi per terra - S e penso all’incoronazione di Carlo III del Regno Unito, avvenuta quasi un anno fa nell’abbazia di Westminster, mi viene in mente un’immagine: quella della principessa del Galles in tutta la sua graz ...ecodibergamo

Kate Middleton, la "manina" russa dietro i complottisti: il report della Bbc - La "manina" di Mosca dietro alla disinformazione su Kate Middleton. Secondo la Bbc ad alimentate la macchina delle cospirazioni fatta di ...iltempo