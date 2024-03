In Europa il sovranismo se la prende anche con le maglie da calcio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Può unatta diventare un caso nazionale in grado di mettere per la prima volta d’accordo tutto l’arco politico? Nel Regno Unito sì, dato che la nuova divisa dell’Inghilterra presentata nei giorni scorsi da Nike ha ricevuto critiche da tutte la parti. Il motivo? La croce di San Giorgio, simbolo della bandiera inglese sul retro del colletto, aveva una gradazione di colori diversa dal tradizionale rosso. Il primo a schierarsi è stato il leader laburista Keir Starmer, che ha chiesto all’azienda americana di ripristinare il simbolo originale. Il Primo Ministro conservatore Rishi Sunak gli si è subito accodato, con un messaggio in cui avvertiva Nike di «non scherzare» con le bandiere nazionali, che sono «fonte di orgoglio, identità» e sono «perfette così come sono». Alla polemica non potevano sottrarsi, a questo punto, nemmeno i leader della destra populista come Nigel ...