Il violoncellista Brunello protagonista sul palcoscenico del Civico

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Straordinario successo, ieri sera al Teatro degli Impavidi, per il sesto appuntamento dell’anno con i ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Assolutoildi fama internazionale Mario– vincitore del prestigioso Concorso Caikovskij di Mosca nel 1986 – insieme al direttore Otto Tausk (direttore musicale della Vancouver Symphony Orchestra e consulente artistico della Vso School of Music) e all’OrT - Orchestra della Toscana, considerata tra le migliori orchestre d’Italia. La violinista Francesca Dego – inizialmente prevista in cartellone – è stata costretta a cancellare la sua presenza ai prossimi concerti pasquali per motivi di salute. Mario, con il suo pregiato Maggini ...