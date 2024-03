Il museo dell’Academy celebra l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La più grande collezione al mondo di abiti e cimeli di scena non trascura il cinema italiano. Ilof Motion Picture Arts and Sciences di Los Angeles è pronto ad esporre l’abito che Gina Lollobrigida ha indossato nei panni della soprano Lina Cavalieri in La donna più bella del mondo. Disegnato dalla Sartoria Peruzzi per il film di Robert Z. Leonard del 1955, l’abito (nella foto in alto) sarà esposto da domani al 5 gennaio nella galleria principale del, dove è allestita la mostra Stories of Cinema, i cui pezzi ruotano di continuo. Ad annunciare l’omaggio al cinema italiano dell’istituzione hollywoodiana è la aottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. "Si tratta di un riconoscimento particolarmente importante – sottolinea la senatrice –. È la prima volta infatti che un costume indossato da una grande star ...