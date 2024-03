Il divieto di coltivare il proprio cibo

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Su alcuni siti di controinformazione stanno circolando articoli che suonano tanto 2013. All’epoca si sosteneva che l’Unione Europea volesse vietare gli orti per favorire le sementi di produzione Monsanto. Oggi invece partiamo da una segnalazione di tipo diverso, segnalazione che onestamente ci ha preoccupato, vista la premessa. Ve la riportiamo per intero: Ho sentito da un mio professore che stanno facendo passare in parlamento una legge che vieta diil. E anche che la proliferazione di grandi centri commerciali, sono una tattica per toglierci i terreni coltivabili e renderci tutti schiavi delle grandi industrie. Ho provato a cercare la notizia in rete ma non ho trovato molto, tranne dei riferimenti alla carne coltivata del 2023. Se è vero è gravissimo. Potreste dare, per favore una controllata voi? grazie. Chi ...