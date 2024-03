Il buono | il brutto | il cattivo del derby di Atene

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pireo,. Ho raggiunto la destinazione, ma non serve l’avviso dall’altoparlante della metropolitana per capirlo. I binari dell’ultima tratta della Linea 1 corrono a cielo aperto, gli indizi che sia arrivato nella zona del famigerato porto, e non in un giorno qualunque, sono davanti ai miei occhi. Le acque del Golfo Saronico dominano l’orizzonte intervallate da enormi imbarcazioni mercantili, moli e gru; sulle due sponde della linea ferroviaria non posso non notare i due stadi dell’Olympiacos, da una parte il Georgios Karaiskakis per il calcio e dall’altra il Peace and Friendship destinato al basket. Disseminati un po’ ovunque, invece, i blindati della polizia e gli agenti in assetto antisommossa. È la mattina di uno dei giorni più attesi dell’anno nella capitale greca: quello delcestistico tra Olympiacos e Panathinaikos. Tra qualche ora la ...