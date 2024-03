I Personaggi di Albanese E’ già corsa al biglietto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Per lui le telefonate in teatro stanno arrivando persino dalla Sicilia. Un nome che non ha certo bisogno di presentazioni e che si preannuncia già come fra quelli di punta della prossima stagione, quella del Politeama Pratese. Prato, unica tappa toscana della prossima tournée di Antoniocon il suo "", in scena venerdì 8 e sabato 9 novembre, alle 21. E se la doppia data può sembrare tanto lontana, c’è da scommettere che laad accaparrarsi il posto migliore partirà presto visto che l’artista ha pubblicato il calendario della tournée sul proprio sito, scatenando la curiosità dei suoi fan più appassionati che non vedono l’ora di vedere a teatro l’interprete dimemorabili come Cetto La Qualunque, tanto per dirne uno. Ecco perché la prevendita dei biglietti inizierà martedì 2 aprile, ...