(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo i 150che a brevissimo arriveranno add?Italia in amministrazione straordinaria da Ilva in amministrazione straordinaria, come annunciato dal Governo negli incontri di...

In Toscana fino allo scorso anno i genitori che avevano bimbi certificati con spettro autistico ricevevano un contributo economico per le cure svolte nel privato. Si tratta di un contributo ... (open.online)

I fondi per le Acciaierie di Taranto raddoppiano. Due stanziamenti da 150 milioni - Dopo i 150 milioni che a brevissimo arriveranno ad Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria da Ilva in amministrazione straordinaria, come annunciato dal Governo negli incontri ...quotidianodipuglia

Quel pool di giornalisti napoletani che combatte le truffe ispirandosi a Siani e Falcone - La tecnologia può creare i deep fake ma anche essere sfruttata per combattere i raggiri. La storia di Decripto, la startup di inchieste e analisi sul web 3: «Non sono solo gli scam a minare la fiducia ...startupitalia.eu

Riviera, lavori in 3 mosse: «Basta con le polemiche perchè fondi e progetti ci sono» - FERMO Tutta la costa in bici, forse è la volta buona. Dopo i festeggiamenti in pompa magna per il nuovo ponte alla foce dell’Ete Vivo, fra la zona portuale di Porto San Giorgio e ...corriereadriatico