Highlights e gol Spagna-Brasile 3-3 | amichevole internazionale 2024 VIDEO

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilcon glie i gol di3-3,di martedì 26 marzo. Al Santiago Bernabeu di Madrid gli iberici e i verdeoro danno vita a una partita bellissima con tre rigori: due li segna Rodri, uno in pieno recupero Paquetà e riporta tutto in parità. Prima, anche le reti di Olmo per le Furie Rosse, mentre per la Selecao segnano anche Rodrigo ed Endrick. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.