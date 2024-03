(Di mercoledì 27 marzo 2024) Siena, 27 marzo 2024 – Prima Roma, dopo Napoli, infine Siena dove venerdì alle 18 sarà protagonista in Sala delle Lupe. Dal palco alle librerie di tutta Italia, è un vero e proprio debutto quello di, attore senese autore del’Basta che torni’., come definisce il suo, a iniziare dal titolo? "Questa frase era una sorta di portafortuna tra me e mio. Lui era militare e quando partiva in missione mi faceva una serie di raccomandazioni: “Fai il bravo, studia, etc.“. Io gli rispondevo: “Faccio tutto. Basta che torni“. Ma un giorno, dopo una battuta di caccia, non è tornato... ". Dai programmi tv, al cinema fino al teatro. Ora la scrittura: questoè una terapia? "Non avevo mai tirato fuori questo aspetto della mia vita. ...

Francesco Arca "Un libro sulla morte di mio padre per curare il dolore" - L’attore senese sarà venerdì a Siena in Sala delle Lupe per presentare la sua prima fatica letteraria. "Sono sempre scappato da certe emozioni Ora mi sono messo a nudo narrando gli episodi più intimi ...lanazione

Francesco Arca: «La morte di mio padre mi annientò. Il dolore c’è ancora, ma ci convivo» - Nel libro, a partire dalla copertina con la foto di lei bambino con suo padre sulla spiaggia di Is Arutas, c’è tanta Sardegna: il traghetto, il mare, nonna, zii, cugini. Dice anche “mio padre l’ho ...lanuovasardegna

''E' uscito di casa la mattina e non è mai tornato'': Francesco Arca e i dubbi sulla misteriosa morte del padre, cos'ha detto in tv - ''E' uscito di casa la mattina e non è mai tornato'': Francesco Arca e i dubbi sulla misteriosa morte del padre, cos'ha detto in tv ...gossip