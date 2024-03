Fedez ha tradito Chiara Ferragni con Paola Di Benedetto? L' ex madre Natura | Nulla di vero | valutiamo vie legali

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Mentreè impegnato nel trasloco della sua nuova enorme casa (400mq in centro a Milano) che ha iniziato a mostrare su Instagram, e la quasi ex mogliesi gode il sole di Dubai con figli e famiglia confermando sempre più la distanza che c'è tra i due, alle loro spalle impazza il g

Mentre Fedez è impegnato nel trasloco della sua nuova enorme casa (400mq in centro a Milano) che ha iniziato a mostrare su Instagram, e la quasi ex moglie Chiara Ferragni si gode il sole di Dubai ... (ilgiornaleditalia)

Mentre Fedez è impegnato nel trasloco della sua nuova enorme casa (400mq in centro a Milano) che ha iniziato a mostrare su Instagram, e la quasi ex moglie Chiara Ferragni si gode il sole di Dubai ... (ilgiornaleditalia)

Fedez mostra la sua nuova Ferrari Roma: "È la prima consegnata in Italia, ma mio padre la guiderà più di me" - Fedez ha comprato una Ferrari Roma grigia e l’ha mostrata sui social. Nei video è presente il padre Franco: “La guiderà lui più di me”. E infatti la prima prova spetta proprio al papà del rapper. La F ...informazione

Fedez ha comprato una Ferrari Roma (con tettuccio removibile in tessuto): «È la prima in Italia». Ecco quanto costa - Fedez non si ferma più. Da quando ha rotto con Chiara Ferragni, il rapper sembra aver deciso di cominciare una nuova vita. O meglio, sembra voler riprendere in mano la sua vecchia vita, ...ilmessaggero

Fedez non sarà ospite di Belve il 2 aprile. Quando andrà in onda l'intervista di Francesca Fagnani al rapper - Non ci sarà Fedez nella puntata d'esordio del nuovo ciclo di Belve, il 2 aprile. L'intervista al rapper, che è comunque confermata e verrà realizzata in ...leggo