“Fare collettivo“ Esposizioni alla vetrina di Palazzo Galeano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con l’apertura di ieri sera della mostra Yours mine, opera delRm espostain corso Umberto, si inaugura la nuova stagione espositiva di Platea. ““ porta a Lodi 5 collettivi artistici diversi, per 4diin Corso Umberto, che si susseguiranno fino a dicembre, e una permanente nello spazio a Platea Project, in via Maddalena. Qui si è tolta la mostra “Vento SW 2km/h debole, Lodi, 28 ottobre 2023“ di Mariateresa Sartori, per far spazio aBronzo,genovese che organizza una struttura insttiva in crescita.