Eleonora Giorgi operata per il tumore al pancreas | come sta l’attrice Paolo Ciavarro | “Operazione andata bene”

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è stataalper rimuovere ilcontro cui sta lottando.era tornata a Verissimo per annunciare a Silvia Toffanin e ai suoi fan che si sarebbe sottoposta al delicato intervento.ha dichiarato: “Ho paura, ma mi abbandonerò. Non mi sono mai arrabbiata per il male che ho trovato. Sono cose che capitano, ho avuto tantodalla vita e adesso devo affrontare questo male. Quando sarò in sala d’ospedale mi affiderò ai medici che mi hanno detto che a due, tre mesi dall’saròprima”. A raccontaresono stai i due figli Andrea Rizzoli eattraverso il profilo ...

L’operazione di Eleonora Giorgi al pancreas , della quale l’attrice aveva parlato in collegamento a Verissimo, si è conclusa fortunatamente con successo. Il figlio Paolo Ciavarro ha fatto sapere ... (isaechia)

Come sta Eleonora Giorgi ? Arrivano importanti aggiornamenti sullo stato di salute della famosa attrice, che come è noto sta lottando da mesi ormai contro una grave forma di tumore . La rivelazione ... (caffeinamagazine)

Personaggi tv. “Hanno operato mamma”. Eleonora Giorgi , l’annuncio del figlio Paolo – Come sta Eleonora Giorgi ? Sulle condizioni di salute della famosa attrice, che come è noto sta lottando da mesi ... (tvzap)

Eleonora Giorgi operata, asportato il tumore al pancreas: come sta l'attrice. Paolo Ciavarro: «È andata bene» - Eleonora Giorgi è stata operata al pancreas per rimuovere il tumore contro cui sta lottando. L'attrice era tornata a Verissimo per annunciare a Silvia Toffanin e ai suoi fan che si sarebbe sottoposta ...ilmattino

Eleonora Giorgi operata per il tumore: il messaggio dei figli - Era attesa in queste ore l’operazione di Eleonora Giorgi per il tumore. Sui social il messaggio dei figli con l’esito dell’intervento. Sono arrivati finalmente i tanto attesi aggiornamenti ...donnaglamour

Eleonora Giorgi operata per rimuovere il tumore, la gioia di Paolo Ciavarro: «È andata bene». Il messaggio di Clizia Incorvaia - Eleonora Giorgi è stata operata al pancreas per rimuovere il tumore contro cui sta lottando. L'attrice era tornata a Verissimo per annunciare a ...corriereadriatico