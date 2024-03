Definì Meloni “neonazista nell’animo” | Canfora a processo E Anpi | Cgil e Arci s’affrettano ad assolverlo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lo sfondo: quello di un incontro con gli studenti di un liceo scientifico di Bari. Il pretesto: un dibattito sulla guerra in Ucraina. Il solito, livoroso fine: aggredire verbalmente e insultare Giorgia. È questo il contesto in cui Luciano, filologo e storico, professore emerito dell’Università di Bari, ha attaccato con virulenza la premier, arrivando a definire l’attuale premier «una»: offesa di cui ora è chiamato a rispondere di fronte alla legge. Infatti, il prof di sinistra che si è cimentato a lezione di insulti va acon l’accusa di diffamazione. È prevista per il 16 aprile prossimo l’udienza pre-dibattimentale a suo carico.la»: Luciano ...

La sinistra italiana senza leader e orfana di una visione: Il fatto stesso che (per il veto del capo del M5S, il CamaleConte, come lo definì il compianto ... più rivolto al centro Silvio Berlusconi, più a destra Giorgia Meloni. Nell'altro campo tale mancanza ...

Definì Meloni "fascista e nazista": Brian Molko dei Placebo verso il processo: In un concerto in scena a Nichelino, proprio in provincia di Torino per una delle date nel nostro Paese del loro tour allo Stupinigi Sonic Park (l'11 luglio), il cantante si era lasciato andare a ...