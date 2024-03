(Di mercoledì 27 marzo 2024) Addetto alla contabilità fiscale e alle, 1 posto. Requisiti: indispensabili laurea o diploma ed esperienza maturata all’interno di studi commercialisti , conoscenza ed utilizzo Gestionale Zucchetti Ago Infinity , indispensabile patente B; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Zelo Buon Persico (Lodi), Candidature: inviare curriculum a [email protected] , codice 2715.per centro educativo estivo in, 1 posto. Requisiti: diploma di studi, richiesti due anni di esperienza nella mansione; Mansione: lavoro stagionale dal 10 giugno al 6 settembre su due turni dalle 7,30 alle 19,30, Sede di lavoro: Bosnasco (Pavia); Candidature: centro per l’impiego di Voghera, codice 9289.

Stage Collaboratore /trice autoscuola, 1 Posto Sede di lavoro: Milano (zona via Padova). Codice offerta Afolmet: 72983. Contratto: stage scopo assunzione, full time. La risorsa verrà inserita in ... (ilgiorno)

Contabile per le paghe e coordinatore in piscina - Due posizioni aperte: addetto alla contabilità fiscale e alle paghe a Zelo Buon Persico (Lodi) e coordinatore per centro educativo estivo a Bosnasco (Pavia). Requisiti e modalità di candidatura specif ...ilgiorno

Operai, programmatori, elettricisti: ecco le figure più ricercate dalle imprese in Emilia-Romagna. La guida per chi cerca un’assunzione - Tra le figure con competenze tecnologiche oltre il 58% è di difficile reperimento. Confartigianato: "Peggio di burocrazia, credito e concorrenza ...bologna.repubblica

