Cina | il nodo di Taiwan è una questione interna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quando e come risolvere il dossier"è puramente unadellache non tollera alcuna interferenza esterna". E' il commento di Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli affari didel governo centrale, alle valutazioni dell'ammiraglio John Aquilino, a capo del Comando Indo-Pacifico Usa, che, in un'audizione della scorsa settimana alla Camera dei Rappresentanti americana, ha detto che Pechino sarebbe pronta a usare la forza controentro il 2027. Chen ha condannato gli Usa per le intenzioni malevole e per inventare le cosiddette "linee temporali" e le "minacce militari" nello Stretto di