Cerignola | “Luoghi Comuni” Servizi integrati

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Di seguito uncato diffuso dal Comune di: È partita con la consegna delle chiavi alle organizzazioni vincitrici la prima fase di realizzazione del bando regionale “”, promosso dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) e finanziato con risorse fino a 40.000 euro per ogni spazio pubblico candidato. Il bando regionale, nato con l’obiettivo di strutturare progetti di innovazione sociale costruiti sia sulle esigenze delletà locali che sullo spazio pubblico da valorizzare, ha individuato per il Comune ditre aree in duesimbolo della città: due ampie sale a Palazzo Fornari e Piazza del Cinquecentenario, tra open e indoor. L’interesse di ARTI si è focalizzato sui progetti delle associazioni ...