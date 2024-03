Basket - Serie DR1» maschile Skywalkers cala il tris Stasera è a Montemurlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) SYWALKERS 74 LIB MIS 64 LUCCA - Terza vittoria consecutiva per lo. I ragazzi di Merciadri stanno provando con tutte le loro forze a conquistare la salvezza, anche se potrebbe arrivare solo grazie ad unadi circostanze che coinvolgono anche altri roster. Ma Sky vuole, comunque, provarci fino alla fine. Il ritorno di Tozzini ha iniziato a portare a casa punti pesanti che gli hanno consentito di lasciare l’ultimo posto in classifica. Un po’ troppo tardi, forse; ma, questo, sicuramente, deve essere un motivo d’orgoglio per i biancorossi che, nonostante la situazione difficile, hanno saputo rialzarsi. Contro Lib Mis Montale sono partiti bene, ma gli ospiti hanno chiuso in vantaggio per 16-17. Nel secondo quarto i padroni di casa hanno iniziato ad ingranare la marcia giusta e si sono imposti per 39-32. Nel terzo ...