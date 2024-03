Austin Butler sarà il protagonista del nuovo film di Darren Aronofsky

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Grazie a una fonte su Deadline sappiamo cheildel thriller poliziesco Caught Stealing, diretto dal candidato all’Oscarper iThe Whale e Black Swan. L’attore continua al meglio il suo 2024, già iniziato bene con Masters of the Air e Dune 2, con l’annuncio di questa collaborazione. Il regista ha affermato: “Sono entusiasta di collaborare con i miei vecchi amici della Sony Pictures per dare vita al giro sulle montagne russe intriso di adrenalina di Charlie. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare cone la mia famiglia di cineasti newyorkesi”. Lo studio Sony Pictures ha ottenuto i diritti per usare il libro di Charlie Huston, il qualeproprio lo scrittore della ...