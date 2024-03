Appello della Cna agli enti pubblici | Bisogna semplificare le norme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Vuoti legislativi, normative asso profondamente diverse tra un comune e l’altro. È con questo che le imprese artigiane hanno a che fare ogni giorno e che, in casi estremi, può portare alla loro chiusura. Un labirinto burocratico dal quale non è facile uscire. Per questo il presidente di Cna Toscana, Luca Tonini, chiede di "e razionalizzare il quadro normativo e regolamentare, aggiornare e riordinare le leggi di settore, a partire dal coordinamento dei percorsi formativi, assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche, dare risposte ai nuovi mestieri attraverso standard omogenei". Altrimsi arriva al paradosso, come accade oggi, che una pizzeria a to di Arezzo o Siena può vendere ai propri clibirra alla spina o un caffè, purché ottenga il titolo per ...