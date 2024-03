Anticipazioni Uomini e Donne | fissate le date delle prossime registrazioni | arriva la nuova tronista?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Con l’addio di Brando Ephrikian e l’arrivo di Daniele Paudice accanto a Ida Platano, aè rimasto un trono da occupare e ciò potrebbe avvenire durante unaduedel trono classico e del trono over previste per questa settimana. A svelare leriprese è stato l’esperto Lorenzo Pugnaloni, ma vediamo cosa ha riportato con le sue: ecco quando si registra Stando a quanto rivelato dalle anteprime, per questa settimana sono previste ben duedel trono classico e del trono over die si terranno in due giornate piuttosto insolite, ossia domenica 31 marzo e lunedì 1 ...