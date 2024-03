Anche la principessa Vittoria di Savoia vende i suoi abiti su Vinted

Kate Middleton in ospedale per "chirurgia addominale". La principessa del Galles, fa sapere il Palazzo in una nota, è stata operata con successo. La aspetta una convalescenza di due... (ilmessaggero)

I suoi impegni a corte sono ancora sospesi. Kate Middleton , fotografata pochi giorni fa in auto con la madre a Windsor, non fa alcuno sforzo per mettere fine alle speculazioni che continuano a ... (iodonna)

Non c’è pace per Kate Middleton . Non solo la malattia ma ora anche le voci di divorzio e della misteriosa presunta amante di William . Kate Middleton ha dovuto affrontare un delicato intervento ... (cityrumors)

Pallavolo giovanile, al via il torneo Easter Volley. Principi: “Una grande emozione festeggiare 30 anni” - Per Claudio Principi che ideò il torneo 30 anni con il compianto fratello ... credendo fermamente nello sport non solo come veicolo di salute e benessere, ma Anche come strumento per la formazione di ...vivereancona

Il declino della democrazia - Molte delle elezioni che già si sono svolte o che si terranno nei prossimi mesi presentano vizi di forma o di sostanza. Regimi totalitari, democrazie ...huffingtonpost

Minnesota Test: come funziona il test psico-attitudinale da 567 domande che sarà esteso Anche alla Magistratura - Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) è uno dei test psicologici più impiegati Anche in Italia per valutare la personalità e la salute mentale delle persone. Sarà la base del modello c ...vanityfair