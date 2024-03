Amministrativo part time Operaio per confezionamento

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Addetto/a contabilità ordinaria e bilancio, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona Cadorna). Codice offerta Afolmet: 75323. Contratto: tempo determinato,20 ore settimanali. La risorsa si occuperà di adempimenti di gestione contabilità ordinaria, chiusura bilanci delle imprese, redazione bilanci secondo direttiva, predisposizione dichiarazioni fiscali, invii telematici agenzia entrate. Retribuzione: Ral 12.558 euro. Addetto/a imballaggio egeneri alimentari, 1 posto Sede di lavoro: Buccinasco. Codice offerta Afolmet: 75670. Contratto: tempo indeterminato, full. La risorsa si occuperà della movimentazione dei pezzi da confezionare, preparare i bancali, magazzino e altri adempimenti. Retribuzione: Ral 22mila euro. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it

Come dimostrare che il proprio contratto part time è falso e si lavora molto di più e si è sfruttati - In Italia, la percentuale di part time involontario si attesta al 57,9%, la più elevata nell'intera Unione europea.businessonline

Lacco Ameno, tutto pronto per lo staff di Pascale - Fermento e attesa per lo staff del Sindaco Giacomo Pascale. Gli esiti dell’ avviso pubblico per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e part time al 50% di 1 istruttore Amministrativo ...ilgolfo24

Cercansi impiegati e commessi - Offerte di lavoro dal Centro per l'impiego di Massa Carrara: impiegato Amministrativo, commessi, aiuto cuoco. Requisiti specifici e sedi di lavoro indicate. Per dettagli: https://lavoro.regione.toscan ...lanazione