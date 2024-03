Agevolazioni a negozianti e artigiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) ORVIETO BdM Banca (la ex Popolare di Bari) e Cassa di risparmio di Orvieto, entrambe controllate dal gruppo Mediocredito centrale, hanno aderito alla campagna Nexi Micropagamenti che prevede, per tutti i clienti business possessori di pos, particolari condizioni, tra cui commissioni agevolate per transazioni inferiori a 30 euro e zero commissioni per transazioni entro 10 euro. "Come banca di riferimento del sud lavoriamo per proporre offerte sempre più vicine alle esigenze dei nostri clienti e, con l’iniziativa Micropagamenti di Nexi, siamo anche attenti alla continua evoluzione del pagamento digitale. Grazie a queste offerte, rivolte principalmente ai piccoli commercianti e ai giovani, possiamo stimolare e agevolare il tessuto imprenditoriale del territorio", così Cristiano Carrus, amministratore delegato di BdM Banca.