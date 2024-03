Zhang vuole restare presidente dell’Inter | negoziazioni sul prestito – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) Una delle notizie del pomeriggio, in attesa di capire se ci sarà squalifica per Acerbi, riguarda l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Barzaghi, in collegamento per Sky Sport 24, aggiorna anche sulla volontà didi tenersi la società. LA CRESCITA – Per l’Inter, il primo semestre dell’esercizio in corso si è chiuso con un utile. Matteo Barzaghi spiega gli sviluppi: «Stevenha convertito altri ventidue milioni di capitale. La situazione, dal punto di vista economico, non è semplice come raccontiamo sempre ma sta migliorando. Continua il percorso di risultati fatti a livello sportivo, poi entro il 20 maggiodovrà vedere come chiudere la questione Oaktree. Ilda 275 milioni deve essere chiuso o con una nuova scadenza, quindi allungando, o se non dovesse chiuderlo c’è il rischio che ...