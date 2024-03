Volley | doppio spareggio a Piacenza e Civitanova | sfide senza appello che valgono la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) Tutto in una notte. Le ultime due semifinaliste dei playoff di Superlega si decidono in una di quelle serate destinate a restare nella storia e nella memoria degli appassionati.-Milano e-Monza promettono scintille che già hanno acceso durante le due serie durante le quali è successo tutto e il suo contrario. L’unica certezza, a oggi, è che la vincente di-Monza affronterà Trento e la vincente della sfida trae Milano se la vedrà con Perugia. Entrambe le partite si giocheranno domani, mercoledì 26 marzo, alle 20.30.è una squadra specialista in rimonte: è la classica squadra che non molla fin quando non cade l’ultimo punto e anche in questa serie ha confermato le caratteristiche le hanno permesso di ottenere risultati anche contro pronostico nelle scorse ...