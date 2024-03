Spider-Man 4 | Peter Parker avrà un ruolo di secondo piano nel film RUMOR

(Di martedì 26 marzo 2024) Un nuovosu-Man 4 afferma che per lo-Man disi profila undi, per poi svanire del tutto. Mentre i dettagli della trama del progetto sono ancora top secret, una nuova voce su-Man 4 anticipa che nelpotrebbe avere undil'insider Alex Perez, il futuro di Tom Holland non è nei panni dell'Uomo Ragno. Mentre la prima trilogia Marvel era "tutta incentrata sullo stabilire le origini dinel MCU", il personaggio sarebbe pronto a evolversi, magari dicendo addio al ...

