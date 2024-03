Renate fa marcia indietro Il ritorno di mister Pavanel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) La settima sconfitta consecutiva e la sesta partita senza segnare in casa rappresentano il capolinea della gestione di Alberto Colombo sulla panchina del, esonerato nella serata di domenica, un paio d’ore dopo la prestazione da dimenticare della sua squadra contro l’Arzignano che, di contro, l’allenatore lo aveva cambiato in settimana, nel 2024 aveva vinto una volta sola e in trasferta non lo faceva da ottobre. Subire tre reti da una squadra forse messa peggio ha convinto la società a cambiare rotta e ad affidarsi nuovamente a Massimo(nella foto Peruzzetto) che a dicembre aveva subito la stessa sorte di Colombo dopo una buonissima partenza ma una seconda parte di girone di andata deficitaria. Insomma, la società torna sui suoi passi e le domande a questo punto sorgono spontanee. Con quale spiritoriprenderà ...