Presunto insulto razzista a Juan Jesus | assolto Acerbi

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI - Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di non squalificare il difensore dell'Inter e della Nazionale Francescoai sensi dell'articolo 28 del codice di giustizia sportiva dopo il caso dirazzismo con il calciatore del Napoli. Il giudice ha "ritenuto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell'offesa recata". Il Giudice Sportivo ha deciso "vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore, nonché lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR; sentito il Direttore di ...

Acerbi rompe il silenzio: “Mai stato razzista, Juan Jesus ha malinteso! Accanimento verso di me, la sentenza una liberazione” - Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi, recentemente assolto dopo la vicenda in cui è stato coinvolto per un Presunto insulto razzista a Juan Jesus ...tuttonapoli

Caso Juan Jesus, Carraro giustifica Acerbi ed è subito polemica: le parole - Anche l’ex Presidente della FIGC, Franco Carraro ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus: scoppia la polemica. Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica si è concentrata esclusivamente sul caso Ac ...informazione

Montervino: "In Italia ancora non si è capito come combattere il razzismo! Atalanta Può essere battuta in un modo" - Francesco Montervino, ds del Casarano ed ex azzurro a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il caso Acerbi E’ chiaro che il tema razzismo è un tema sociale molto delicato. Ogni volta che si ril ...informazione