Pranzo con i detenuti preparato dagli allievi dell’Alberghiero

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione delle festività Pasquali, l’area Trattamentale dell’Istituto penitenziario di Ariano Irpino ha organizzato in data 27 marzo 2024, unin favore dei ristretti. Lo stesso saràdaistudenti frequentanti il Corso Alberghiero presente in sede unitamente a due docenti dell’Istituto Alberghiero e sei alunni maggiorenni della classe quinta frequentanti l’istituto alberghiero “ De Gruttola” di Ariano Irpino, nel solco di una già avviata sinergia, recepita con entusiasmo dalla popolazione detentiva ivi ristretta, tra l’Istituzione scolastica e Penitenziaria, in un’ottica di una sempre maggiore sensibilizzazione all’apertura del sistema penitenziario alla società civile. Si ringraziano il pastificio Graziano di Manocalzati (AV) e Pasta Armando di Flumeri (AV) per la ...